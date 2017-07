Habitação colapsa para a rua

Demolição daquele edifício até já se encontrava prevista.

Por P.J.D. e F.M. | 09.07.17

A estrutura de uma habitação abandonada, na rua Batalhão de Caçadores 10, no centro da cidade de Aveiro, colapsou, ontem de manhã, e as paredes caíram para a estrada.O alerta foi dado por volta das 11h00. A corporação dos Bombeiros de Aveiro Velhos foi chamada e esteve no local, mas apenas por precaução, já que não houve registo de quaisquer feridos ou de desalojados resultantes deste incidente.Aliás, ao que oapurou junto das autoridades, a demolição daquele edifício até já se encontrava prevista.A PSP de Aveiro isolou a área como medida de segurança.