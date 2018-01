Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Habitação é inundada por lama após incêndios

Chuva arrasta detritos para dentro de casa em São Frutuoso. Morador está revoltado.

Por Paula Gonçalves | 08:03

Uma simples chuvada é suficiente para inundar de pedras e lama a casa de José Tavares em São Frutuoso, Coimbra. Desde os incêndios do último verão que a situação tem vindo a repetir-se.



"É a terceira ou quarta vez que acontece. Já não sei o que fazer. Basta chover qualquer coisa e fico com a casa cheia de lama", conta ao CM o morador.



A situação tem vindo a agravar-se nos últimos dias, com o aumento da precipitação, e José Tavares teme que coloque em causa a estabilidade da própria habitação: "A enxurrada já está a escavar o muro da casa e qualquer dia vão os alicerces abaixo. Tinha cinco muros em pedra na parte de cima, que já foram arrastados."



José Tavares diz viver há quase 40 anos naquela habitação e só este ano, após os incêndios, as inundações começaram a ser frequentes. Até agora apenas o rés do chão da casa tem sido afetado, mas o morador diz que numa outra vez a lama chegou também ao piso superior.



O habitante afirma já ter pedido ajuda à junta de freguesia: "Disseram-me que iam participar o problema à Proteção Civil, mas tudo continua na mesma."



Contactada pelo CM, fonte da Câmara de Coimbra disse que a situação já foi avaliada através da direção municipal da Proteção Civil e foi efetuada uma candidatura a fundos comunitários com vista à "estabilização de emergência".



O projeto inclui várias medidas que visam a estabilização dos solos numa área de 30 hectares. A candidatura foi apresentada no início de novembro.



"Aguardamos a aprovação do projeto para dar início à intervenção", refere a mesma fonte. Os trabalhos estão orçados em 75 mil euros.