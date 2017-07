Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Habitação invadida por cobra em Vila do Bispo

Moradora da casa entrou em pânico. Bombeiros resgataram o animal.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Uma cobra invadiu ontem uma casa em Vila do Bispo, deixando em pânico a moradora da habitação. O animal foi capturado pelos bombeiros locais e libertado, horas depois, numa zona de mato sem habitações.



O incidente aconteceu por volta das 12h30 na zona de Hortas do Tabual. Ao que o CM apurou, a moradora estava junto à porta da habitação quando de repente viu o animal, com cerca de um metro de comprimento, invadir a casa. A mulher entrou em pânico e pediu ajuda aos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.



"A cobra entrou em casa e escondeu-se dentro de um guarda-chuva que estava num canto. A senhora estava muito aflita e recusava-se a entrar na casa", recordou ao Correio da Manhã José Pedro, comandante da corporação de Vila do Bispo, que capturou o animal, que, pelas características, aparenta ser uma cobra-rateira.



"Quando a encontrámos ficou um pouco assustada e agressiva e ainda tentou morder, mas conseguimos dominá-la e resgatá-la da casa com a ajuda de um pau", explicou o mesmo responsável da corporação.



A habitação fica localizada numa zona rural, mas não é habitual que este tipo de cobra entre dentro das casas. O animal foi libertado horas depois numa zona de mato onde não há habitações em redor.



Apesar de ser venenosa, a cobra-rateira não é considerada uma espécie perigosa. Alimenta-se essencialmente de ratos e coelhos e só ataca se se sentir ameaçada.



PORMENORES

Vive em pinhais e jardins

A cobra-rateira existe em todo o País e vive em áreas rochosas abertas, mato, bosques, campos agrícolas, pinhais arenosos e jardins. É uma espécie ágil e essencialmente terrestre.



Veneno no maxilar superior

A espécie produz veneno de características neurotóxicas e é uma espécie opistoglifa, ou seja, o aparelho inoculador de veneno está presente na região posterior do maxilar superior.