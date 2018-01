Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hemorragia fatal para recluso

Hans Hasler, preso no Estabelecimento Prisional de Lisboa, começou a sentir-se mal na terça-feira de manhã.

Por Miguel Curado | 09:01

Um recluso alemão, de 67 anos, morreu no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), vítima de uma aparente hemorragia digestiva quando se encontrava na cela.



Hans Hasler, preso na Ala F do EPL, começou a sentir-se mal na terça-feira de manhã, com dores de cabeça e mal-estar, e contactou a enfermaria. Foi-lhe marcada uma consulta nos serviços clínicos.



Fonte oficial dos Serviços Prisionais confirmou que os guardas foram alertados, pelas 15h35, para o agravamento do estado de saúde de Hans Hasler, que já deitava sangue pela boca. Enfermeiros, um médico, e até uma equipa do INEM assistiram-no, mas o óbito foi confirmado.