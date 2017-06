Hermínio Loureiro já está no tribunal

Os detidos resultantes da operação 'Ajuste Secreto', da Polícia Judiciária do Porto, já entraram no Tribunal de Santa Maria da Feira, ao início da tarde desta terça-feira. Os suspeitos, entre os quais Hermínio Loureiro, ex-presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis e da Liga de Clubes e atual vice da Federação Portuguesa de Futebol, serão agora ouvidos em primeiro interrogatório.

Em causa, está a criação de empresas fictícias, tendo em vista contornar a lei da contratação pública, fazendo com que as obras municipais fossem sempre adjudicadas aos mesmos empresários. O esquema envolveria um 'saco azul', que financiava clubes de futebol do concelho oliveirense.

Entre os detidos, estão também Isidro Figueiredo, agora edil de Oliveira de Azeméis, o seu secretário e quatro empreiteiros. Hermínio Loureiro é defendido por Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Armando Vara nos processos Face Oculta e Operação Marquês.

