Homem abusa de menina de 4 anos

O pedófilo foi ontem ouvido em tribunal.

Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por abuso sexual da neta da companheira.A menina, de quatro anos, vivia há cerca de um mês na casa da avó, em Vila Nova de Famalicão, para onde se mudou com os pais. As perícias médico-legais confirmam que a criança foi abusada.O arguido, encarregado de obra na construção civil, aproveitou um momento em que estava sozinho em casa com a criança para abusar dela, depois de a sentar no colo. A menor queixou-se de dores à mãe, que apresentou logo queixa às autoridades.