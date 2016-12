Homem abusa sexualmente de menino de quatro anos

O detido foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, tendo ficado sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 34 anos, no concelho de Almeida, pela alegada prática de crimes de abuso sexual de uma criança de quatro anos.O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere em comunicado que o homem, sem qualquer atividade profissional, é considerado o presumível autor de crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos no final do ano de 2014 e no início do ano de 2015, "de que foi vítima um menino, com 4 anos de idade"."Tais abusos terão ocorrido, à data, na residência comum do detido e da vítima, bem como de outros familiares comuns", refere a fonte.