Homem abusava da filha e da enteada

Menina tinha 8 anos quando começou a ser violada em casa.

Por Liliana Rodrigues | 09:13

Durante cerca de dez anos, abusou da filha e, recentemente, começou a violar a enteada, em casa, em Gondomar. O homem, de 40 anos e desempregado, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto e está indiciado por abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menor dependente.



A queixa foi participada na quarta-feira pela escola que a enteada frequenta e, em menos de 24 horas, o pedófilo foi detido e levado a tribunal - ao juiz, só admitiu os abusos à filha. Foi encaminhado, ontem à tarde, para a cadeia de Custoias, onde vai ficar em prisão preventiva.



A viver sozinha com o pai, a menina começou a ser abusada aos oito anos. Agora, tem 17 e confirma que as violações ocorreram até há poucos meses - altura em que o suspeito terá começado a abusar da enteada.