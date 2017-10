Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem acusado de mais de mil crimes de abuso sexual contra duas irmãs menores

Vizinho e amigo dos pais de crianças abusou das duas irmãs durante seis anos.

17:01

O Ministério Público (MP) acusou um homem, de 52 anos, pela prática de 1.174 crimes de abuso sexual de crianças e 399 crimes de abuso sexual de adolescentes, informou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).



De acordo com a PGDL, está indiciado que, entre 2011 e fevereiro de 2017, o arguido, vizinho e amigo dos pais de duas crianças do sexo feminino, irmãs, e frequentador da casa destas, estabeleceu com as mesmas uma relação de amizade, recebendo-as em sua casa e proporcionando-lhes acesso a bens que as mesmas não dispunham em casa.



"Após o que, aproveitando-se da confiança que a família das menores depositava em si e do acesso que tinha a estas, passou a acariciar as menores, a exibir-lhes filmes pornográficos e a manter com as mesmas atos sexuais, sempre com o intuito de satisfazer os seus impulsos sexuais e libidinosos, tirando partido da inferioridade física e da especial vulnerabilidade das menores", descreve a acusação.



O arguido encontra-se, desde abril, em prisão preventiva.



No âmbito do processo, o Ministério Público requereu que se procedesse à recolha de amostras de ADN e fosse arbitrada pelo tribunal a quantia a atribuir a título de reparação às vítimas.



A investigação foi dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.