Homem acusado de matar mulher em Tarouca já começou a ser julgado

Hoje de manhã, foram ouvidos dois homens - Sérgio Pereira e Joel Almeida - que, na tarde de 06 de outubro de 2015, se encontravam junto aos dois estabelecimentos da freguesia de São João de Tarouca e assistiram às altercações entre Benjamim Santos e José Delmar.Sérgio Pereira, o marceneiro que foi chamado para colocar uma vedação em madeira a separar as esplanadas dos dois estabelecimentos, e o seu sobrinho Joel Almeida contaram que ao fim da tarde José Delmar saiu do carro com uma barra de ferro na mão e se dirigiu ao local onde estavam com Benjamim Santos.Ambos disseram que José Delmar bateu com a barra de ferro na vedação e foi ao interior do estabelecimento, de onde saiu com uma ripa de madeira, tendo depois, no meio de uma discussão, começado a bater com ela em Benjamim Santos, que se tentou defender com uma muleta que estava a usar.No que respeita aos disparos, Joel Almeida disse não ter visto, apenas ouvido, porque se tinha afastado para telefonar para a GNR.Sérgio Pereira contou que José Delmar disse várias vezes a Benjamim Santos "puxa pela pistola, que sei que a tens aí no bolso", tendo o arguido respondido "não tenho nada".Segundo Sérgio Pereira, os disparos aconteceram depois de José Delmar ter fugido a correr para a porta do estabelecimento de Leonilde Almeida, numa altura em que ele já se tinha afastado para trás de uma carrinha por precaução."Quando ouço o primeiro disparo olho para lá. Vejo-o com a arma, com o braço apontado na direção deles", que estavam na porta do estabelecimento, contou, acrescentando que José Delmar terá entrado e empurrado Leonilde Almeida para fora.Nem Joel Almeida, nem Sérgio Pereira viram Benjamim Silva carregar a arma, nem tinham conhecimento de discussões anteriores relacionadas com as esplanadas dos dois estabelecimentos.Sérgio Pereira considerou mesmo que Benjamim Silva "foi puxado ao limite e ao desespero".Na opinião de Pedro Proença, advogado de Benjamim Silva, "não há, relativamente aos factos, nada que permita qualificar este crime" que será, "na pior das hipóteses, um homicídio simples"."Quando se fala em conflitos antigos quer criar-se uma convicção de que houve qualquer espécie de premeditação relativamente a estes factos. Da nossa parte há a plena convicção de que não houve", afirmou aos jornalistas, acrescentando que tudo "aconteceu no calor do momento" e não foi friamente premeditado.O advogado espera também que se esclareça se havia ou não intenção de matar Leonilde Almeida."O tribunal apurará, em função da prova, se esta foi uma vítima acidental ou se houve aqui, de facto, uma intenção dirigida a esta vítima", acrescentou.No entender de Pedro Proença, "quando muito será um homicídio simples e praticado debaixo de circunstâncias fortemente atenuantes que são todo o clima de violência, de agressividade e de ameaças que se gerou no momento em que o crime foi praticado".O arguido mostrou vontade em falar, mas apenas no final dos depoimentos das testemunhas."É apenas uma posição de alguém que não sabe como funcionam os tribunais, nunca esteve numa audiência de julgamento. Preferiu ver como é que as coisas decorrem para depois poder dizer de sua justiça", justificou o advogado.O julgamento continua durante a tarde de quinta-feira.