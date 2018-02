Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem acusado de tentar matar o vizinho no Porto diz nunca ter tido essa intenção

Suspeito afirma que é uma pessoa contra qualquer tipo de violência.

18:48

Um homem acusado de tentar matar com uma faca um seu vizinho, em maio de 2016, no Porto, disse esta terça-feira em tribunal "nunca" ter tido intenção de matar, sendo uma pessoa contra qualquer tipo de violência.



Perante o coletivo de juízes do Tribunal São João Novo, no Porto, o arguido, acusado de tentativa de homicídio e sujeito a apresentações periódicas, referiu que as "desavenças" entre os dois já duravam há meses, porque o vizinho andava "constantemente" a queixar-se do barulho e ameaçava-o que o matava a ele, à mulher e filha.



O suspeito contou que o vizinho implicava com tudo mas que "ele também fazia barulho" e "ouvia-se muitas vezes a mulher dele a gritar".



No dia dos factos, a 08 de maio de 2016, o arguido contou que estava na cozinha a preparar o pequeno-almoço quando o vizinho lhe toca à campainha e, depois de abrir, estando ele a gritar, decidiu fechar-lhe a porta.



"De seguida, ouço um estrondo, vou abrir era ele e deu-me logo um soco e veio para cima de mim com agressividade e, como tive medo que ele fizesse alguma coisa à minha família, embrulhei-me com ele com a faca na mão, de estar a cortar pão, mas não sei se o espetei", narrou.



Confrontado com o facto de a acusação considerar que o arguido espetou várias vezes a faca na vítima quando este ia a descer as escadas, o suspeito frisou ter sido "tudo muito rápido".



Depois de "lutarem", o vizinho fugiu pelas escadas e ele chamou a polícia, salientou.



O processo envolve ainda a mulher do arguido, acusada de ofensas à integridade física e sujeita a termo de identidade e residência, que, no seu depoimento, vincou que o vizinho reclamava por tudo.



No seu depoimento, descreveu que tentou separá-los e pediu-lhes para parar, mas não conseguiu.



Pelos danos causados, o ofendido pede uma indemnização de 15 mil euros.