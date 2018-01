Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ‘aluga’ a casa da namorada

É suspeito de burlar, pelo menos, sete pessoas, num total de cinco mil euros. em Lisboa.

Por J.T. | 08:55

Um homem de 25 anos anunciava nas redes sociais o aluguer da casa da namorada, em Arroios, Lisboa. Angariava interessados, mostrava-lhes a residência, mas o único objetivo era apropriar-se do dinheiro que exigia para reservar a casa.



É suspeito de burlar, pelo menos, sete pessoas, num total de cinco mil euros. Um cliente desconfiou do negócio, denunciou-o, e o burlão foi agora detido pela PSP.



No decorrer da investigação, a PSP identificou um outro homem, de 32 anos, que usava a mesma burla. Este foi detido num notário na posse de 350 euros que tinha acabado de receber de uma vítima.



Ficaram ambos à solta, com termo de identidade e residência.