Homem ameaça matar em tribunal

Uma das vítimas do arguido foi Francisco Canas, um dos principais arguidos do processo Monte Branco, que morreu no início do ano. A defesa desvaloriza a acusação: "Estas primeiras sessões são importantes para a produção de prova", disse o advogado Gil Balsemão.

Um recluso do Estabelecimento Prisional de Coimbra começou esta sexta-feira a ser julgado por tentativa de burla a outros dois reclusos, com quem entrou em contacto por correspondência.Apresentava-se com identidade falsa, como pessoa com influência no meio judicial e, a troco de dinheiro, dizia-lhes conseguir melhorar a sua situação processual.Sem querer falar ao coletivo de juízes, o arguido interrompeu por duas vezes uma das arguidas no processo, com quem chegou a manter uma relação, para dizer que a matava. Foi mandado calar pela presidente do coletivo, que ameaçou retirá-lo da sala. A mulher ficou assustada e a sessão foi interrompida.