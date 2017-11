Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ameaçava vizinhos com armas de fogo em Santa Maria da Feira

Suspeito de 72 anos foi constituído arguido no âmbito de uma investigação.

A GNR de Santa Maria da Feira constituiu arguido um homem de 72 anos que ameaçava vizinhos com armas de fogo, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.



Em comunicado, a GNR refere que o septuagenário foi constituído arguido no âmbito de uma investigação por ameaças com recurso a arma de fogo com origem em desavenças entre vizinhos.



Durante uma busca à residência do suspeito foram apreendidas uma espingarda de caça, três armas de ar comprimido, uma arma branca, uma mira telescópica com laser, oito cartuchos de calibre 12 e 350 chumbos.



O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.