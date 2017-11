Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem apanhado a fazer o sexto assalto em Viseu

Um comparsa está identificado mas continua a monte.

Por L.O. e T.V.P. | 08:29

Um homem, de 24 anos, foi detido em flagrante, ontem de madrugada, quando realizava o sexto assalto no centro da cidade de Viseu. Um comparsa está identificado mas continua a monte.



Segundo o CM apurou, o suspeito é reincidente no crime e arrombava as portas ou montras para se introduzir nos estabelecimentos.



Os comerciantes e habitantes da zona andavam apreensivos com a quantidade de assaltos e furtos.



O homem passou a noite nos calabouços da PSP e hoje será presente a tribunal.