Banco no Porto assaltado pela terceira vez. Suspeito armado será o mesmo

Assaltante armado entrou disfarçado com peruca e óculos na agência do BCP do Amial e fugiu a pé.

Por Ana Isabel Fonseca e Lusa | 18:36

Uma agência do banco Millenium no Amial, no Porto, foi assaltada esta sexta-feira por um homem "com uma peruca e óculos", informou a PSP à agência Lusa. Esta é a terceira vez que a agência foi assaltada nos últimos meses e o CM apurou que as autoridades suspeitam que o assaltante será o mesmo nos três casos.



Segundo a PSP, o alerta para o assalto desta sexta-feira foi dado às 15h15 horas e, no assalto, o suspeito terá usado "supostamente uma arma de fogo".



O homem saiu a pé e encontra-se ainda em fuga, indicou. Está ainda por apurar o total do valor do que foi roubado.