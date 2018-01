Agência do BCP na rua do Amial foi atacada ao início da tarde. Suspeito fugiu a pé.

16:56

A dependência do Millenium BCP da Rua do Amial, no Porto, foi assaltada na tarde de sexta-feira. Um homem armado terá entrado na dependência com uma arma de fogo que mostrou a um dos funcionários, tendo fugido com dinheiro.



Segundo revelou ao CM fonte da PSP, o caso ocorreu por volta das 15h30. O homem exibiu uma arma de fogo e fugiu a pé, com uma quantia em dinheiro cujo valor ainda não foi apurado. Não chegou a haver disparos.



O caso está a ser investigado pela PJ.



