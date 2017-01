Homem assassinado a tiro na Madeira





O incidente deu-se no começo do trajeto dos carros de cesto, no Monte, informou. O autor do crime já terá sido detido.



No local estiveram, além dos bombeiros, uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).



Um homem morreu hoje na freguesia do Monte, na Madeira, depois de ter sido alvejado a tiro na sequência de uma discussão, disse fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.Segundo a mesma fonte, a vítima é o chefe dos carreiros do Monte [condutor dos carros de cesto, que são uma das atrações turísticas da ilha], tendo a rixa ocorrido com um outro colega de profissão. De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, a vítima mortal é Norberto Gouveia."Confirmo que houve uma discussão da qual resultou um morto", disse.