Homem atropelado na A5

Um homem foi atropelado ontem à tarde na A5, no acesso para a Cintura Regional Interna de Lisboa (CRIL). A vítima estava junto à autoestrada quando caiu na via e foi colhida por um automóvel. O condutor do veículo não teve qualquer hipótese de evitar o atropelamento.Segundo oapurou, a vítima, que não trazia qualquer identificação, sofreu ferimentos graves e foi transportada ao Hospital de São Francisco Xavier, onde ficou internada.O Destacamento de Trânsito de Carcavelos da GNR tomou conta da ocorrência e já está a investigar as circunstâncias deste acidente.