Homem atropelado no IC2 fica ferido com gravidade

O atropelamento ocorreu cerca das 07h30 e o IC2 esteve cortado duas horas.

Um homem com cerca de 50 anos foi atropelado enquanto atravessava uma passadeira num troço do IC2, em Albergaria-a-Velha.Na sequência do embate, o homem foi projetado aproximadamente seis metros, tendo sido assistido no local.O INEM transportou a vítima do acidente para o Hospital de Aveiro com ferimentos graves na cabeça.