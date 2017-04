Homem baleou companheira e agrediu ex-marido em Famalicão





O atirador tem 61 anos e foi detido. Poderá ser acusado de duas tentativas de homicídio.



O caso foi entregue à Polícia Judiciária.







Duas pessoas ficaram feridas na tarde desta sexta-feira em Ruivães, Vila Nova de Famalicão. As vítimas são uma mulher, que foi atingida a tiro, e o seu ex-marido, que foi agredido pelo atual companheiro da mulher.Os desacatos ocorreram cerca das 15h30 junto de uma farmácia quando o agressor e a mulher se dirigiam para este estabelecimento e viram o ex-marido desta. Os três tiveram um desentendimento relacionado com a compra de um carro, tendo atirador sacado da arma e apontado na direção do rival.A mulher meteu-se à frente do ex-companheiro para o defender, mas acabou atingida no peito e numa axila, tendo sofrido ferimentos ligeiros. O outro homem também ficou ferido mas sem gravidade.Segundo fonte no Centro Hospitalar do Médio Ave, a mulher está "em observação mas fora de perigo", encontrando-se em estado estável.