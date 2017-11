Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem cai de árvore e fica ferido

Foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Por A.S.M. | 10:22

Um homem de 67 anos ficou gravemente ferido ao cair de uma árvore com cerca de dois metros, ontem de manhã, em Vila Boa de Quires, uma localidade pertencente ao concelho de Marco de Canaveses.



A vítima foi assistida no local pelos bombeiros do concelho e também pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do INEM do Vale do Sousa.



A queda aconteceu por volta das 11h00.



O homem foi depois transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.