Homem resgatado após queda em falésia no Cabo Espichel





Os militares acionaram prontamente os meios de socorro, estando neste momento no local elementos dos bombeiros e Proteção Civil.









Tudo indica que se encontre sem vida.Os militares acionaram prontamente os meios de socorro, estando neste momento no local elementos dos bombeiros e Proteção Civil.

O que achou desta notícia?







81.3% Muito insatisfeito

81.3%

6.2%

6.2%

12.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







81.3% Muito insatisfeito

81.3%

6.2%

6.2%

12.5% Muito satisfeito pub

Um homem de 37 anos caiu esta terça-feira no Cabo Espichel, em Sesimbra. O homem teve de ser resgatado pelas autoridades.O alerta foi dado por militares da GNR que, ao passar pela zona à hora do almoço, encontraram um carro vazio no parque de estacionamento.Ao verificarem que não estava ninguém no topo da falésia, verificaram a escarpa e avistaram a vítima.