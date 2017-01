Homem cai sobre arribas enquanto praticava parapente

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação que assitiu a vítima antes desta ser levada para o hospital.

Um homem de 66 anos sofreu este domingo uma queda de parapente sobre as arribas da Praia de Santa Rita, no concelho de Torres Vedras. O alerta foi dado por populares.O homem, que apresentava algumas fraturas localizadas, foi assistido no local por uma equipa de bombeiros que o transportaram para o Hospital de Santa Maria.Desconhecem-se os motivos que levaram a esta queda, mas uma mudança repentina nas condições de vento poderá ser a causa.