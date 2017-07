Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem colhido por comboio em São João da Madeira

Circulação da CP na linha do Vouga esteve suspensa mas foi retomada às 15h40.

Por Lusa | 17:39

Um homem, de 47 anos, ficou esta segunda-feira ferido após ser colhido por um comboio na Linha do Vouga, em São João da Madeira, disse à Lusa fonte dos Bombeiros.



O acidente ocorreu cerca das 15h00, a 500 metros da Estação de São João da Madeira, distrito de Aveiro.



A vítima foi colhida em plena linha pelo comboio, conhecido como "Vouguinha", que seguia no sentido São João da Madeira - Espinho.



"O ferido foi transportado para o Hospital da Feira com escoriações e alguns traumatismos nos membros superiores", disse o comandante dos Bombeiros de S. João da Madeira, Norberto Oliveira.



Ao local acorreram os Bombeiros de São João da Madeira e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira, além da PSP.



A circulação da CP na linha do Vouga esteve suspensa mas foi retomada às 15h40.