Pelo menos uma funcionária do estabelecimento ficou ferida.

18:36

Um homem com uma arma de fogo tentou assaltar, na tarde desta quinta-feira, um supermercado em Vila Chã, Vila Nova de Poiares, ferindo pelo menos o proprietário do estabelecimento.



A vítima, com cerca de 30 anos, foi transportada pelos bombeiros locais para uma Unidade dos Hospitais de Coimbra.

Segundo o que o CM apurou, o homem está barricado no telhado do estabelecimento e não há reféns.



No local estão elementos da GNR e do INEM.



Em atualização