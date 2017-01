Homem condenado a 18 anos e 9 meses por homicídio

O arguido estava acusado de homicídio qualificado, mas o coletivo de juízes resolveu desqualificar o crime para homicídio agravado, por não se ter provado que o crime tivesse ocorrido por causa do furto de estupefacientes.No início do julgamento, o arguido optou por remeter-se ao silêncio, mas na parte final quebrou o silêncio para negar a autoria do disparo fatal, explicando que fugiu do país quando um advogado lhe disse que as suspeitas recaíam sobre si.No entanto, o tribunal atribuiu credibilidade ao depoimento de um indivíduo que acompanhava o falecido, no dia do crime, e que reconheceu o arguido em audiência de julgamento."A testemunha descreveu de forma séria todo o desenrolar do evento e indicou de forma assertiva e segura o arguido como sendo o autor do disparo que matou a vítima", disse a juíza presidente.O arguido foi condenado a 18 anos e nove meses de prisão, em cúmulo jurídico, por um crime de homicídio agravado e outro de falsificação de documento, tendo sido absolvido da acusação de detenção de arma proibida.O advogado de defesa anunciou que vai recorrer da decisão.O crime ocorreu na tarde de 23 de maio de 2010, numa zona de pinhal situada nas imediações de um acampamento onde o autor dos disparos vivia com a família.Segundo a acusação do Ministério Público, o arguido alvejou mortalmente o jovem que se tinha ali deslocado juntamente com um amigo para consumir drogas, vingando, assim, um pretenso furto de heroína de que teria sido vítima poucas semanas antes.A mulher e a nora do arguido já foram julgadas em 2014 - a primeira como cúmplice e a segunda como coautora do homicídio - estando atualmente a cumprir as penas de seis e 12 anos de prisão a que foram condenadas, respetivamente.