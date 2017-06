Homem condenado a 4 anos e meio por violência doméstica





Na manhã de 30 de setembro de 2016, o arguido, empunhando uma faca, obrigou a mulher a colocar-se no exterior da casa, suspendeu-a de uma janela à altura de cinco andares e, com o propósito de a matar, atirou-a ao chão de forma a simular um suicídio, acrescenta.



"Só não conseguiu porque a vítima procurou suportar o peso do próprio corpo num beiral e porque surgiu na rua uma pessoa", refere.



Detido em prisão preventiva desde o ano passado, o homem agora condeando vai permancer em casa.



Para impedir que ela saísse de casa, o homem acorrentava a mulher à cama de ferro em que dormiam, revela.Na manhã de 30 de setembro de 2016, o arguido, empunhando uma faca, obrigou a mulher a colocar-se no exterior da casa, suspendeu-a de uma janela à altura de cinco andares e, com o propósito de a matar, atirou-a ao chão de forma a simular um suicídio, acrescenta."Só não conseguiu porque a vítima procurou suportar o peso do próprio corpo num beiral e porque surgiu na rua uma pessoa", refere.Detido em prisão preventiva desde o ano passado, o homem agora condeando vai permancer em casa.

O que achou desta notícia?







75% Muito insatisfeito

75%



25%

25% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







75% Muito insatisfeito

75%



25%

25% Muito satisfeito pub

O Tribunal de Matosinhos condenou esta quarta-feira um homem a quatro anos e seis meses de prisão efetiva por, entre 2002 e 2016, ter agredido a sua companheira, em Pedrouços, no concelho da Maia, distrito do Porto.Carlos Costa, que está em prisão preventiva, estava acusado de 61 crimes de sequestro, um crime de homicídio qualificado na forma tentada e um crime de violência doméstica, mas só foi condenado por este último.Segundo a acusação, citada pela Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto, o arguido batia na mulher, controlava-lhes os movimentos, queimava-a, insultava-a e não a deixava andar sozinha, nem contactar com outras pessoas, incluindo familiares.