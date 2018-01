Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viola estudante no Porto e é condenado a cinco anos e oito meses

Agressor entrou em casa da jovem de 24 anos, que vivia com mais duas amigas, e violou-a.

12:29

Um homem que violou uma estudante universitária no Porto, em fevereiro de 2017, foi condenado esta terça-feira a cinco anos e oito meses de prisão efetiva.



O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou-o ainda a pagar uma indemnização de 40 mil euros à vítima.



A 28 de fevereiro de 2017, o homem, depois de conseguir entrar em casa da jovem de 24 anos, que vivia com mais duas amigas, mas que na altura estava sozinha, violou-a.



Para entrar na habitação da mulher, uma estudante universitária em Erasmus no Porto, o homem utilizou uma chave falsa que lhe permitiu abrir a fechadura.