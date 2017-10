Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem condenado a seis anos de prisão por abuso sexual num parque da Batalha

Arguido abusou de uma criança.

Por Lusa | 20:02

O Tribunal de Leiria condenou um homem a seis anos de prisão efetiva pela prática de um crime de abuso sexual de crianças num parque da Batalha, refere hoje a página do Ministério Público de Leiria na internet.



Segundo a nota divulgada, o acórdão, de 16 de outubro de 2017, condenou um homem de 28 anos pela prática, em autoria material, de um crime de abuso sexual de crianças, na pena de seis anos de prisão efetiva, tendo o arguido sido "julgado na ausência".



Segundo o acórdão, ficou provado que "no dia 7 de fevereiro de 2017, pelas 17h20, no interior de uma casa de banho pública existente no Parque dos Infantes, na Batalha", o arguido "manteve relações sexuais" com a vítima, "nascida no ano de 2003 e do sexo feminino, com quem momentos antes tinha iniciado uma conversa".



Para o tribunal ficou provado que o arguido "agiu com intenção de satisfazer os seus instintos sexuais, não obstante estar ciente da idade da jovem".



O acórdão ainda não transitou em julgado.