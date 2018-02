Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem condenado a seis anos de prisão por violar sobrinha de nove anos no Porto

Crime, que sucedeu em casa da avó da menor, no Porto, aconteceu de janeiro a maio do ano passado.

17:38

Um homem que violou a sobrinha de nove anos, no Porto, em 2017, foi esta terça-feira condenado a seis anos de prisão pelo Tribunal São João Novo, no Porto.



O crime, que sucedeu em casa da avó da menor, no Porto, aconteceu de janeiro a maio do ano passado.



O tio, de 43 anos, jardineiro de profissão, aproveitava os momentos em que a sobrinha ficava em casa da avó, para a mãe ir trabalhar e ela não ficar sozinha em casa.



Dado tratar-se de crimes sexuais, o julgamento decorreu à porta fechada.