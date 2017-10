Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem confessa ter encomendado morte dos pais sem motivo válido

Suspeito de 48 anos, em prisão preventiva, referiu que quer renunciar à herança e "quer muito" voltar a falar com os pais.

Por Lusa | 03.10.17

Um homem acusado de encomendar a morte dos pais, em 2016, em Vila do Conde, confessou hoje os factos no Tribunal de Matosinhos, onde começou a ser julgado, assumindo não ter tido motivo válido e querer "pagar" pelo crime.



"Não há nenhum motivo válido, perdi o discernimento, agora sinto-me culpado, revoltado e envergonhado e, por isso, quero ser condenado", disse hoje o arguido, perante o tribunal de júri (constituído por um coletivo de juízes e quatro jurados).



Além disso, o suspeito de 48 anos, em prisão preventiva - medida de coação mais gravosa - referiu que quer renunciar à herança e "quer muito" voltar a falar com os pais, com quem não tem contacto desde que foi detido, para "pedir desculpa".



Segundo a acusação, a que a Lusa teve acesso, o homem encomendou a morte dos pais, em novembro de 2016, com o objetivo de ficar com a herança, tendo entregado ao outro suspeito (igualmente preso), como adiantamento, um cheque e dinheiro que este transferiu para a namorada, e cúmplice, também arguida no processo.



"A morte das vítimas apenas não se concretizou por mero acaso, alheio à vontade dos suspeitos", acrescentou.



Os crimes "foram de uma inusitada e despropositada violência, condizente com os objetivos previamente traçados", que visavam matar as vítimas e "realizar um roubo para dissimulação dos homicídios", sustentou.



Durante o seu depoimento, que durou toda a manhã, o suspeito referiu que os pais não aceitavam o seu atual relacionamento amoroso, não concordavam com a venda que ele fez de um armazém e que tinham tido, há pouco tempo, desentendimentos com o seu filho. A soma destas situações, relatou, "saturaram-no" ao ponto de encomendar a morte dos pais.



"Estes desentendimentos levaram-nos a tirar-me tudo, proibiram-me de ir lá a casa e ver a minha avó, que vivia com eles", ressalvou.



Contrariando a acusação, o arguido garantiu que o crime nada teve a ver com a herança que era "pequena", mas com "más opções de vida" que foi tendo e que geravam discussões e conflitos com os progenitores.



Por isso, confirmou, encomendou a morte a um amigo do filho, não tendo traçado qualquer tipo de plano, pedindo-lhe apenas que fosse "rápido e sem grande sofrimento", entregando-lhe para isso as chaves de casa e explicando-lhe as rotinas dos pais.



Referindo que o "serviço" seria feito a troco de dinheiro, o suspeito frisou não ter pedido ao executante que simulasse nenhum assalto ou trouxesse objetos em ouro, mas que os matasse apenas.



O alegado executante do crime, de 23 anos, ouvido durante toda a tarde, revelou que nunca teve intenção de matar ninguém, mas apenas de extorquir dinheiro.



"Ele pediu-me para matar os pais com um tiro e para tirar o fio de ouro que o pai trazia ao pescoço e trazer um cofre que continha relógios", garantiu.



O suspeito diz ter assaltado a casa para "convencer" o outro arguido e que, a arma que levou, serviu apenas para assustar, tendo agredido o casal com coronhadas porque foi agredidido.



O arguido contou ainda que depositou o dinheiro que recebeu na conta da namorada para não levantar suspeitas, tendo-lhe contado o sucedido apenas após ter cometido o crime.