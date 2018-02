Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem confessou ter ateado incêndio em Albergaria

Factos ocorreram na noite de 20 de agosto de 2017, em Assilhó.

Por Lusa | 19:27

Um homem de 38 anos confessou esta quarta-feira no Tribunal de Aveiro ter ateado um incêndio florestal em agosto de 2017 em Albergaria-a-Velha, junto aos estaleiros municipais.



O arguido, que à data dos factos trabalhava como cantoneiro na junta de freguesia de Albergaria-a-Velha, disse que agiu num quadro de embriaguez.



Os factos ocorreram na noite de 20 de agosto de 2017, em Assilhó.



De acordo com a investigação, o arguido deslocou-se para o local de bicicleta e ateou fogo a mato rasteiro com recurso a um isqueiro.



O suspeito foi visto a sair da mata, por um automobilista, pouco depois de ter deflagrado o incêndio.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o incêndio consumiu uma área florestal de cerca de 250 metros quadrados.



O MP diz que a área ardida não tomou maiores proporções devido à rápida chegada ao local dos bombeiros, os quais impediram que o incêndio alastrasse à mancha florestal que rodeia a área ardida, bem como às instalações dos estaleiros do município, a um centro de acolhimento de jovens carenciados e a um depósito de gás.



O arguido foi detido pela Polícia Judiciária dois dias depois do incêndio, encontrando-se desde então em prisão preventiva.