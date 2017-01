Homem de 25 anos morre em colisão de moto com carro

As operações de socorro envolveram elementos das corporações de Palmela e do Sul e Soeste, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 14 operacionais, apoiados por sete viaturas.



Um homem de 25 anos morreu e outro de 76 anos sofreu ferimentos ligeiros na colisão de um automóvel com um motociclo, ocorrida este sábado em Palmela, no distrito de Setúbal, disseram fontes da GNR e dos bombeiros.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 16h15, ocorreu numa estrada paralela à autoestrada A2, na Quinta do Anjo, concelho de Palmela.A vítima mortal era o condutor do motociclo, indicou a fonte da GNR.