Homem de 35 anos morre em despiste no concelho de Portel

Acidente aconteceu de madrugada em estrada municipal.

Um homem, de 35 anos, morreu este domingo na sequência do despiste da viatura ligeira que conduzia, na Estrada Municipal 538, no concelho de Portel (Évora), disseram à agência Lusa a Proteção Civil e a GNR.



O acidente, cujo alerta foi dado aos bombeiros às 06h07, aconteceu na estrada que liga a vila de Portel à localidade de Amieira, no mesmo concelho, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.



Contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Évora da GNR disse que a viatura ligeira de passeiros se despistou ao quilómetro 12,7 daquela estrada municipal, provocando a morte do condutor, o homem de 35 anos.



O corpo da vítima mortal foi transportado para os serviços de Medicina Legal em Évora, acrescentou o CDOS.



Para o local do acidente foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Espírito Santo de Évora.