Homem de 42 anos encontrado morto no Guadiana

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que foram mobilizados para o local um veículo e operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mértola e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Castro Verde, além da GNR.

O cadáver de um homem de 42 anos foi encontrado esta terça-feira numa das margens do rio Guadiana, junto ao cais de Mértola, no distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.Segundo a mesma fonte, o corpo do homem foi encontrado por populares, que deram o alerta às 15h33, tendo depois sido transportado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ), de acordo com a GNR.