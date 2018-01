Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 58 anos encontrado morto nos escombros de incêndio

Bombeiros depararam-se com o cadáver quando combatiam fogo em habitação, em Guimarães.

15:50

Um homem de 58 anos foi encontrado morto nos escombros de um incêndio que deflagrou numa habitação, na freguesia de Balazar, em Guimarães. Os Bombeiros Voluntários de Taipas encontraram o homem já sem vida entre os escombros do fogo, no momento em que chegaram ao local, depois de serem alertados para um incêndio na habitação.



De acordo com fonte oficial dos Bombeiros Voluntários de Taipas, a vítima mortal era o morador da casa que ficou parcialmente destruída após o fogo. No entanto, não é certo que o homem fosse o único habitante da casa.



As autoridades suspeitam que a causa da morte esteja relacionada com a queda do telhado da casa, na sequência do fogo, cenário a confirmar após a investigação já em curso.



No local estiveram 14 elementos dos bombeiros, apoiados por qiuatro meios terrestres. O caso está a ser investigado pela GNR e será ainda entregue à Polícia Judiciária.



Em atualização