Homem de 68 anos desaparecido em Grândola





Joaquim Duarte explicou que o desaparecimento da pessoa foi participado à GNR, através do Centro Social do Lousal, que presta apoio domiciliário ao homem.



"As buscas foram suspensas ao final da tarde de hoje e são retomadas na terça-feira a partir das 09h00", adiantou.

Um homem de 68 anos está desaparecido desde domingo no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, tendo a GNR e os bombeiros efetuado buscas esta segunda-feira para o encontrar, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o homem desapareceu de Mina do Lousal, localidade onde reside, freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão, tendo o alerta para os bombeiros sido dado hoje às 16h40.O comandante dos Bombeiros Voluntários de Grândola, Joaquim Duarte, disse à Lusa que as buscas para encontrar o homem foram iniciadas por militares da GNR, tendo posteriormente esta força de segurança solicitado o apoio aos bombeiros de Grândola para este efeito.