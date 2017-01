Homem de 85 anos desaparecido em Grândola

O que achou desta notícia?







Um homem de 85 anos está desaparecido desde a tarde desta terça-feira na zona de Brejinho de Água, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, estando a decorrer buscas para o encontrar, disse fonte da GNR.A mesma fonte indicou à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento do homem, que trabalha como pastor na Herdade do Chaparral, foi dado por um familiar, às 18h50.As operações de busca envolvem militares da GNR, bombeiros e veículos da corporação de Grândola e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil de Grândola.