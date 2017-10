Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 85 anos encontrado morto dentro de poço em Almeida

Alerta para o acidente foi dado pelas 16h45.

Por Lusa | 18:51

Um homem de 85 anos foi esta segunda-feira encontrado morto no interior de um poço, na localidade de Nave de Haver, no concelho de Almeida, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



A fonte do CDOS disse à agência Lusa que o homem "caiu para o interior de um poço e faleceu", tendo o óbito sido confirmado no local.



O alerta para o acidente foi dado pelas 16h45.



Segundo a fonte, foram enviados para o local meios dos Bombeiros Voluntários de Almeida, militares da GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), no total de 16 operacionais e sete viaturas.