Homem de 85 anos morre em acidente com trator em Famalicão

Alerta foi dado às 10h35 e o óbito foi declarado ainda no local.

Por Lusa | 20.12.17

Um homem de 85 anos morreu em Vila Nova de Famalicão, na manhã desta quarta-feira, depois de o trator onde seguia ter capotado, tendo a vítima ficado debaixo da máquina, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.



Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 10h35 e o óbito foi declarado ainda no local.



"O senhor estava no trator a fazer uns trabalhos no campo e o trator capotou. O homem ficou debaixo do trator. Quando lá chegamos estava ainda vivo mas acabou por morrer", referiu a fonte.



A GNR registou a ocorrência.