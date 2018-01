Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 89 anos morre em incêndio na Parede

Idoso vivia sozinho em casa. Alerta foi dado por vizinhos.

Por Ana Botto e João Tavares | 08:52

Um homem de 89 anos morreu esta quinta-feira , devido a um incêndio que deflagrou na casa onde vivia, na Parede, concelho de Cascais. O alerta foi dado às 18h22 pelos vizinhos.



Pouco tempo depois, os bombeiros da Parede chegaram ao local e, de imediato, combateram as chamas que consumiam uma das divisões da moradia de dois pisos.



E foi nessa divisão que foi encontrado o corpo de Eurico de Sousa Godinho, antigo funcionário do Casino Estoril, que vivia sozinho.



O INEM, que também esteve no local, ainda fez manobras de reanimação ao idoso, sem sucesso. O óbito foi declarado no local.



A PSP investiga.