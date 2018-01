Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 99 anos morre em fogo na sua casa

Idoso tinha ficado sozinho com uma braseira acesa, em Idanha-a-Nova.

Por Lusa | 15:11

Joaquim Lobato, de 99 anos, morreu esta segunda-feira na casa onde vivia, em Salvaterra do Extremo, concelho de Idanha-a-Nova.



António Bernardo, provedor da sua Santa da Misericórdia de Salvaterra do Extremo conta à CMTV que o pessoal que costumava acompanhar o idoso tinha acabado de deixar o homem sozinho quando se deu o sinistro. "Ainda tentámos abrir a porta para o retirar, mas foi impossível.



Manuela, uma das senhoras contratadas pelo filho da vítima para tomar conta do idoso revela à CMTV que tinha estado com ele até perto das 10h00. O homem ficou sozinho em casa, com uma braseira acesa, que terá provocado o incêndio.



"Estou em choque, isto foi tudo muito rápido". "Não me desamparem, não me deixem sozinho", foram as últimas palavras que lhe ouviu.