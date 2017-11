Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de Bragança suspeito de traficar cocaína fica em prisão preventiva

Indivíduo chegou a ser procurado pela Interpol e cumpriu pena de prisão pelo crime de tráfico de seres humanos relacionado com a exploração de mulheres na prostituição.

11:26

O Tribunal de Bragança decretou a prisão preventiva de um cadastrado de 69 anos detido por suspeita de tráfico de droga, informou a PSP esta sexta-feira.



O indivíduo, de Bragança, foi apanhado pela polícia com o equivalente a 310 doses de cocaína quando chegava àquela cidade, provindo do Porto, onde se terá deslocado para comprar a droga, que foi apreendida, junto com a viatura em que deslocava e dois telemóveis.



De acordo com a Polícia, o indivíduo chegou a ser procurado pela Interpol e cumpriu pena de prisão, entre outros, pelo crime de tráfico de seres humanos relacionado com a exploração de mulheres na prostituição.



O Comando Distrital da PSP revelou que, durante o ano de 2017, na sua área de jurisdição, as cidades de Bragança e Mirandela, deteve 14 cidadãos suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes, apreendendo cerca de 5700 doses dos vários tipos de droga.