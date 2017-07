Homem desaparece no mar da Madeira

Estava a apanhar caranguejos quando foi arrastado por uma onda.

As autoridades da Madeira procuram um homem dado como desaparecido no mar desde a madrugada deste domingo. O Diário de Notícias da Madeira avança que se trata de uma pessoa "aparentemente jovem" que estaria na apanha do caranguejo com um amigo, em Porto da Cruz.



O jornal cita o comandante do Porto do Funchal, Paulo Silva Ribeiro, que explica que o alerta surgiu por volta da 01h30.

Foram mobilizados para o local uma lancha salva-vidas da Capitania e também uma embarcação do Sanas Madeira. Elementos da Polícia Marítima e os bombeiros de Porto da Cruz estão a fazer buscas por terra.

Uma navio patrulha e uma lancha de mergulhadores da Marinha e também o helicóptero da Força Aérea Portuguesa estão, desde a manhã, a participar nas operações de busca.



Contactada pelo CM, fonte da Capitania disse ao CM que, por volta das 10h30 deste domingo, o homem ainda não tinha sido descoberto. Participavam nas buscas três embarcações da Marinha, apoiados pelo helicóptero da Força Aérea.