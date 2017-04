Homem desaparecido em Amares

O homem foi visto pela última vez pelas 05h00 de quinta-feira, mas o alerta para o seu desaparecimento só foi dado hoje, ao início da tarde.Ao longo da tarde, os bombeiros de Vila Verde e Amares efetuaram buscas tanto na água como nas margens do rio, mas ainda sem sucesso.A GNR também está no terreno, a investigar as circunstâncias do desaparecimento.