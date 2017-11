Detido a atear fogo com isqueiro em Paços de Ferreira

Homem foi detido em flagrante delito e não ofereceu resistência.

Por Lusa | 12:09

Um homem de 48 anos foi detido em flagrante delito quando tentava atear fogo numa zona de mato em Paços de Ferreira (Porto) com um isqueiro, informou esta quarta-feira fonte da GNR do Comando Territorial do Porto.



Fonte das relações públicas da GNR do Porto, António Silva Ferreira, adiantou à Lusa que o detido em flagrante delito "não ofereceu resistência" no momento da detenção e acrescentou que a patrulha da GNR avistou a situação do lançamento de fogo de forma fácil a partir da estrada municipal onde de encontrava a patrulhar.



Os militares detiveram de imediato o indivíduo depois de o terem avistado a atear o fogo com um isqueiro e acionaram os meios para o combate ao incêndio, evitando assim que "fossem colocados em perigo pessoas e habitações", acrescenta um comunicado da GNR divulgado hoje.



O homem encontra-se detido nas instalações da GNR e vai ser presente para primeiro interrogatório judicial esta quinta-feira, dia 02, no Tribunal Judicial de Marco de Canaveses.