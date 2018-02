Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido a vender bilhetes junto ao Estádio do Dragão

Operação da PSP visava apanhar venda ilegal de ingressos para o jogo FC Porto - Liverpool.

19:57

A PSP do Porto deteve na quarta-feira um homem que se encontrava a vender de forma ilegal dois bilhetes para o jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto e o Liverpool, divulgou esta quinta-feira aquela força policial.



A PSP indica em comunicado que, por causa do jogo de quarta-feira entre o FC Porto e a equipa inglesa Liverpool, levou a cabo uma operação de "policiamento de cidade, desenvolvida nas zonas de concentração, diversão, alojamento e itinerários, bem como no complexo desportivo".



Segundo a PSP, "os objetivos a que se propôs para o acontecimento desportivo em questão, foram cumpridos", nomeadamente no que diz respeito a "manutenção da ordem pública, garantia de condições de segurança necessárias para a realização do jogo, sustendo ou dirimindo situações e atos propensos a originar violência, regularização rodoviária, segurança das equipas intervenientes no evento desportivo, assim como o acompanhamento e encaminhamento dos adeptos das equipas envolvidas".



Desta operação resultou a detenção de um homem que, pelas 18h15 de quarta-feira, se encontrava a vender dois bilhetes para o jogo de forma ilícita nas imediações do Estádio do Dragão.



Segundo fonte da PSP, o suspeito foi notificado para que estivesse na manhã de hoje no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo ficado com termo de identidade e residência.



No decorrer da mesma operação foi intercetado, na avenida dos Aliados, pelas 18h55, um homem suspeito de furtar um telemóvel e o respetivo carregador a um adepto inglês do Liverpool que não quis apresentar queixa.



Segundo o site oficial do FC Porto, o jogo teve uma assistência de 47.718 pessoas, dos quais 3.400 eram adeptos do Liverpool.