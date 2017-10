Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido após agredir cão e jovens

Britânico de 31 anos foi detido pela PSP por agressões, danos e maus-tratos a animal.

Por Ana Palma | 01:30

Agredido com violência pelo dono, o cão gania e foi ouvido por um grupo de jovens que tentou impedir o homem de continuar a maltratar o animal. Furioso, o homem reagiu e agrediu os jovens, um dos quais, de 18 anos, que ficou ferido e teve de ser levado ao hospital de Lagos. O agressor, de nacionalidade britânica, de 31 anos, acabou detido pela PSP de Lagos por suspeita de agressões, danos e maus-tratos a animais.



Segundo o CM apurou junto de testemunhas, o caso ocorreu pelas 23h30 de sexta-feira, na rua Lançarote de Freitas. O cão, descrito como sendo de uma raça potencialmente perigosa, "estava a sangrar devido às agressões do homem", relataram as testemunhas .



Além de agredir o animal e os jovens, o homem ainda causou alguns danos, nomeadamente em motos estacionadas no local, que atirou ao chão.



Quando a PSP chegou ao local, deparou-se com o suspeito - que apresentava alguns hematomas e escoriações em resultado do desentendimento com os jovens -, bastante nervoso, desorientado e à procura do cão, que entretanto tinha desaparecido.



O homem britânico foi constituído arguido e ficou sujeito ao Termo de Identidade e Residência.



PORMENORES

Testemunhas

A PSP de Lagos ouviu algumas testemunhas, tendo uma delas confirmado ter visto o estrangeiro, muito alterado, a causar danos e a agredir transeuntes.



Vítima no hospital

O jovem que foi transportado ao hospital tinha um ferimento numa orelha, alegadamente provocado pelo agressor com um guarda-chuva.



Cão levado por populares

Tudo indica que o cão, que estava ferido, tenha sido levado do local por populares, que se aperceberam do que se estava a passar, para o proteger.