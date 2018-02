Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido após avançar com faca em direção a agentes da PSP em Setúbal

No interior da residência foram encontradas diversas armas proibidas.

19:23

A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 55 anos, que avançou com uma faca em direção aos agentes policiais, num caso de alegada violência doméstica que ocorreu em Setúbal.



"Após informação de ocorrência por violência doméstica, com possível uso de arma de fogo, uma equipa da PSP deslocou-se rapidamente ao local. Ao chegar à habitação, os agentes depararam-se com gritos de socorro do filho do suspeito vindos do interior, motivo pelo qual procederam ao arrombamento da porta", refere a PSP, em comunicado.



A PSP explica que, ao entrarem na residência, foram surpreendidos pelo suspeito, que "avançou com uma faca de grandes dimensões" na sua direção, acabando por ser manietado e detido.



"No interior da residência foram encontradas diversas armas proibidas, nomeadamente 14 armas brancas, duas armas de pressão de ar, uma arma de alarme e respetivo carregador, um bastão extensível, várias munições, uma mira telescópica e um revólver isqueiro", explica a polícia.



O homem foi detido por crimes de violência doméstica, resistência e coação sobre elemento policial, num caso que ocorreu durante o fim de semana.